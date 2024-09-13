Из-за ударов рф по пригороду Херсона поврежден автобус, сокращены маршруты
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов в Херсоне поврежден автобус КП «Херсонкомунтранссервис». Маршруты №5, 17 и 38 временно сокращены до площади Черновола, о восстановлении сообщат дополнительно.
Из-за вражеских обстрелов пригорода Херсона поврежден автобус, три маршрута временно сокращены, сообщили в Херсонской ГВА в пятницу, пишет УНН.
Из-за вражеских обстрелов Киндейки снова поврежден общественный транспорт. В автобусе, который принадлежит КП "Херсонкомунтранссервис", выбито заднее стекло. Маршруты №5, 17 и 38 временно сокращены. Конечная остановка - площадь Черновола
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