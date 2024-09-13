Армия рф ударила дроном по Киндейке на Херсонщине: есть пострадавший

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  97806 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  108316 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  106958 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  109305 просмотра
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  109179 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  106896 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  119009 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  123405 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  129179 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

11 сентября 2024, 15:52  •  147442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  60364 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  72779 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

  •  100919 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  103473 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  102647 просмотра
Актуальное
Армия рф ударила дроном по Киндейке на Херсонщине: есть пострадавший

Армия рф ударила дроном по Киндейке на Херсонщине: есть пострадавший

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 08:04  •  8575 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли удары дронами по Киндийке и Великанскому на Херсонщине. В результате атак пострадали трое местных жителей, которые получили ранения различной степени тяжести.

российские войска сегодня, 13 сентября, нанесли удар дроном по  Киндийке Херсонской области. В результате вражеской атаки получил ранения 55-летний мужчина, сообщила Херсонка ОВА, передает УНН

Около 10:00 в Киндейке из-за атаки российского дрона пострадал местный житель. 55-летний мужчина, который в момент удара находился во дворе дома, получил взрывную травму и осколочное ранение голени

- говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, пострадавшего госпитализировали.

Дополнение 

В Великанском Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, ранив двух местных жителей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  106894 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  106693 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
  •  109332 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
  •  103652 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
  •  73822 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
  •  64762 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
12 сентября 2024, 07:56  •  68540 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
11 сентября 2024, 13:41  •  105758 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
11 сентября 2024, 12:54  •  104681 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
11 сентября 2024, 09:31  •  147726 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Популярные

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  109179 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  109305 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  106958 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  108316 просмотра
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  97806 просмотра

Публикации

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  106896 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  119009 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  123405 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  129179 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

11 сентября 2024, 15:52  •  147442 просмотра

Война

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

  •  168 просмотра
На юге ночью сбили 20 "шахедов", враг атаковал Одесскую область баллистикой - ВК "Юг"

На юге ночью сбили 20 "шахедов", враг атаковал Одесскую область баллистикой - ВК "Юг"

  •  2802 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  4724 просмотра
россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

  •  7161 просмотра
В школах на ВОТ Луганщины агитируют за подписание контракта с армией рф

В школах на ВОТ Луганщины агитируют за подписание контракта с армией рф

  •  6281 просмотра

политика

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

  •  168 просмотра
МАГАТЭ расширит представительство своих миссий в Украине на объекты инфраструктуры

МАГАТЭ расширит представительство своих миссий в Украине на объекты инфраструктуры

  •  529 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  4724 просмотра
россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

  •  7161 просмотра
Глава МИД Британии: ближайшие месяцы решающие для помощи Украине занять выигрышную позицию

Глава МИД Британии: ближайшие месяцы решающие для помощи Украине занять выигрышную позицию

  •  15466 просмотра

Война

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

  •  168 просмотра
На юге ночью сбили 20 "шахедов", враг атаковал Одесскую область баллистикой - ВК "Юг"

На юге ночью сбили 20 "шахедов", враг атаковал Одесскую область баллистикой - ВК "Юг"

  •  2802 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  4724 просмотра
россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

  •  7161 просмотра
В школах на ВОТ Луганщины агитируют за подписание контракта с армией рф

В школах на ВОТ Луганщины агитируют за подписание контракта с армией рф

  •  6281 просмотра

политика

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

Франция вызвала главного дипломата Ирана в Париже из-за передачи баллистических ракет россии

  •  168 просмотра
МАГАТЭ расширит представительство своих миссий в Украине на объекты инфраструктуры

МАГАТЭ расширит представительство своих миссий в Украине на объекты инфраструктуры

  •  529 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  4724 просмотра
россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

россия должна немедленно прекратить инциденты с БПЛА в Румынии и нападения на суда в Черном море - глава МИД страны

  •  7161 просмотра
Глава МИД Британии: ближайшие месяцы решающие для помощи Украине занять выигрышную позицию

Глава МИД Британии: ближайшие месяцы решающие для помощи Украине занять выигрышную позицию

  •  15466 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  101753 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  103311 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  102189 просмотра

Экономика

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  4724 просмотра
Ситуация в энергетической системе остается достаточно сложной - Минэнерго

Ситуация в энергетической системе остается достаточно сложной - Минэнерго

  •  23280 просмотра
Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

  •  43390 просмотра
НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

  •  37208 просмотра
Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

  •  35859 просмотра

Киев

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25891 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  32618 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  31813 просмотра
Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

  •  35759 просмотра
Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  42175 просмотра