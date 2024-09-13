Армия рф ударила дроном по Киндейке на Херсонщине: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары дронами по Киндийке и Великанскому на Херсонщине. В результате атак пострадали трое местных жителей, которые получили ранения различной степени тяжести.
российские войска сегодня, 13 сентября, нанесли удар дроном по Киндийке Херсонской области. В результате вражеской атаки получил ранения 55-летний мужчина, сообщила Херсонка ОВА, передает УНН.
Около 10:00 в Киндейке из-за атаки российского дрона пострадал местный житель. 55-летний мужчина, который в момент удара находился во дворе дома, получил взрывную травму и осколочное ранение голени
Как сообщается, пострадавшего госпитализировали.
Дополнение
В Великанском Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, ранив двух местных жителей.