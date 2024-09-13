Херсонщина: росіяни атакували Велетенське дроном, двоє поранених
Київ • УНН
У Велетенському Херсонської області російський безпілотник скинув вибухівку, поранивши двох місцевих жителів. 75-річна жінка та 60-річний чоловік отримали вибухові травми та були госпіталізовані.
У Велетенському Херсонської області російський безпілотник скинув вибухівку, поранивши двох місцевих жителів, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
Зранку під ударом російського БпЛА опинилося Велетенське. Через скидання вибухівки з дрона постраждали 75-річна жінка та 60-річний чоловік, які перебували на вулиці. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок
Обох постраждалих, як вказано, доставили до лікарні для надання меддопомоги.
На Херсонщині росіяни вдарили по агропідприємству, за добу є загиблий та 10 поранених13.09.24, 08:54 • 33807 переглядiв