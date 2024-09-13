Херсонская область: россияне атаковали Велетенское дроном, двое раненых
Киев • УНН
В Велетенском Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, ранив двух местных жителей. 75-летняя женщина и 60-летний мужчина получили взрывные травмы и были госпитализированы.
В Велетенском Херсонской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, ранив двух местных жителей, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Утром под ударом российского БпЛА оказалось Велетенское. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали 75-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые находились на улице. Они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей
Обоих пострадавших, как указано, доставили в больницу для оказания медпомощи.
На Херсонщині росіяни вдарили по агропідприємству, за добу є загиблий та 10 поранених13 сентября 2024, 05:54 • 30968 просмотров