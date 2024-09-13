Армія рф вдарила дроном по Кіндійці на Херсонщині: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів дронами по Кіндійці та Велетенському на Херсонщині. Внаслідок атак постраждали троє місцевих жителів, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.
російські війська сьогодні, 13 вересня, завдали удару дроном по Кіндійці Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення 55-річний чоловік, повідомила Херсонка ОВА, передає УНН.
Близько 10:00 у Кіндійці через атаку російського дрона постраждав місцевий житель. 55-річний чоловік, який в момент удару перебував на подвірʼї будинку, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки
Як повідомляється, потерпілого шпиталізували.
Доповнення
У Велетенському Херсонської області російський безпілотник скинув вибухівку, поранивши двох місцевих жителів.