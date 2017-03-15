Через снігову бурю утворилися затори у канадському Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сніжна буря, яка охопила південні і центральні райони Квебека, зменшила видимість для водіїв, на дорогах сніг і ожеледиця, передає УНН з посиланням на CBC news.
У східних селищах західні смуги шосе 10 на виході 121 поблизу Мейгога закриті через скупчення близько 50 транспортних засобів.
Повідомляється, що лікарня Мейгога очікує великої кількості пацієнтів. Місцевих жителів закликали за можливості залишатися вдома.
Поліція штату підтвердила, що одна людина загинула на шосе 55 близько Сент-Вацлава, на південний схід від Труа-Рів’єр, після того, як водій врізався прямо в шляхопровід.
Шосе 20 закрито в обох напрямках в Сен-Зотіку, що приблизно у 70 км від Монреаля, не менше 10 автомобілів застрягли в заторах.
Поліція повідомляє про травмованих, однак їхня кількість поки невідома.
Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули через негоду в США, в деяких штатах оголошено надзвичайний стан.