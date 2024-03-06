Через санкції росіяни почали використовувати у своїх ракетах компоненти мікроелектроніки власного виробництва - ЗМІ
Київ • УНН
Росіяни почали оснащувати свої ракети мікроелектронними компонентами вітчизняного виробництва, ймовірно, через західні санкції.
росіяни почали оснащувати свої ракети компонентами мікроелектроніки власного виробництва. Це, зокрема, може бути пов’язано із дієвістю західних санкцій проти рф. Як стверджує видання Defense Express, мікросхеми російського виробництва були виявлені у блоках навігації ракет, пише УНН.
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Як зазначає видання, російські мікросхеми наявні на субмодулі приймання сигналів супутникової навігації блоків супутникової навігації СН-99, які використовуються у крилатих та керованих російських ракетах.
При цьому, як пише Defense Express, попри заміну частини мікросхем на російські, рф все ще залежна від постачання західної електроніки. Загалом у СН-99 використовується величезна кількість чипів від американських компаній. А під час збирання плат намагаються знищити маркування, а з ним - й походження компонентів.
Також видання зазначає, що заміна західних комплектуючих на російські була проведена без зміни розмірних характеристик плат та засобів підключення. Тобто заміна компонентної бази не призводить до змін характеристик головного виробу, в якій й вставляються такі блоки супутникової навігації.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що без західної електроніки російські ракети не придатні для використання.
У ході експертних досліджень було встановлено використання імпортної мікроелектроніки у всіх видах російської зброї. Компоненти не російського виробництва забезпечують роботу ворожих ракет - без них вони фактично були б непридатними для використання. Простими словами, не могли б літати, мати велику дальність польоту та навігацію
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