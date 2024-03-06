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Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ

Из-за санкций россияне начали использовать в своих ракетах компоненты микроэлектроники собственного производства - СМИ

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:03  •  14192 просмотра

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россияне начали оснащать свои ракеты микроэлектронными компонентами отечественного производства, вероятно, из-за западных санкций.

россияне начали оснащать свои ракеты компонентами микроэлектроники собственного производства. Это, в частности, может быть связано с действенностью западных санкций против рф. Как утверждает издание Defense Express, микросхемы российского производства были обнаружены в блоках навигации ракет, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, российские микросхемы имеются на субмодуле приема сигналов спутниковой навигации блоков спутниковой навигации СН-99, которые используются в крылатых и управляемых российских ракетах.

При этом, как пишет Defense Express, несмотря на замену части микросхем на российские, рф все еще зависима от поставок западной электроники. В целом в СН-99 используется огромное количество чипов от американских компаний. А при сборке плат пытаются уничтожить маркировку, а с ней - и происхождение компонентов.

Также издание отмечает, что замена западных комплектующих на российские была проведена без изменения размерных характеристик плат и средств подключения. То есть замена компонентной базы не приводит к изменениям характеристик главного изделия, в которой и вставляются такие блоки спутниковой навигации.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что без западной электроники российские ракеты не пригодны для использования.

В ходе экспертных исследований было установлено использование импортной микроэлектроники во всех видах российского оружия. Компоненты не российского производства обеспечивают работу вражеских ракет - без них они фактически были бы непригодными для использования. Простыми словами, не могли бы летать, иметь большую дальность полета и навигацию

- отметил Рувин.

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф15 января 2024, 12:22 • 152238 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Через санкції росіяни почали використовувати у своїх ракетах компоненти мікроелектроніки власного виробництва - ЗМІ
Due to sanctions, russians started using microelectronics components of their own production in their missiles - media
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