Через російські обстріли Херсонщини загинула людина - ОВА

Цитата

“Сьогоднішні російські обстріли забрали життя людини. В Антонівці загинув 50-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деталі загибелі встановлюються.

Доповнення

Через черговий російський обстріл Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка, яка постраждала в результаті сьогоднішнього ворожого удару по Херсонській області, перебуває в комі.