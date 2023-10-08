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Через російські обстріли Херсонщини загинула людина - ОВА

Через російські обстріли Херсонщини загинула людина - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росіяни завдали ударів по Херсонщині протягом неділі, унаслідок чого загинув 50-річний чоловік. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата 

“Сьогоднішні російські обстріли забрали життя людини. В Антонівці загинув 50-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що деталі загибелі встановлюються. 

Доповнення

Через черговий російський обстріл Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка, яка постраждала в результаті сьогоднішнього ворожого удару по Херсонській області, перебуває в комі.

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