Через російські обстріли Херсонщини загинула людина - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Росіяни завдали ударів по Херсонщині протягом неділі, унаслідок чого загинув 50-річний чоловік. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
“Сьогоднішні російські обстріли забрали життя людини. В Антонівці загинув 50-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що деталі загибелі встановлюються.
Доповнення
Через черговий російський обстріл Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка, яка постраждала в результаті сьогоднішнього ворожого удару по Херсонській області, перебуває в комі.