Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Россияне нанесли удары по Херсонщине в течение воскресенья, в результате чего погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Сегодняшние российские обстрелы унесли жизни человека. В Антоновке погиб 50-летний мужчина”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что детали гибели устанавливаются.
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Из-за очередного российского обстрела Херсонской области пострадал ребенок. 11-летняя девочка, пострадавшая в результате сегодняшнего вражеского удара по Херсонской области, находится в коме.