Через російську агресію 3798 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений ВР з прав людини повідомив, що 3798 закладів освіти в Україні пошкоджено російськими обстрілами, з них 365 повністю зруйновано. Країна-агресор навмисно цілиться у освітні заклади, порушуючи права дітей на освіту.
Через російські обстріли в Україні пошкоджено 3798 закладів освіти, з яких 365 зруйновано повністю. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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Через російську агресію 3798 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 365 з них зруйновані повністю. Країна-агресор навмисно цілиться у заклади освіти: дитячі садки, школи, університети. Попри те, що знає, що там можуть перебувати діти
Він зазначив, що у світі учні здобувають освіту, українські діти змушені чути звук тривог та гул ракет, навчатися в укриттях, дистанційно.
"Скільки ще світ закриватиме очі на це? Скільки ще права дітей на освіту порушуватиме злочинний російський терор?", - задається питанням Лубінець.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто зробив можливим новий навчальний рік для України, наголосивши, що працюючі школи та виші є доказом стійкості українського народу.