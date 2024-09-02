Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбежек и обстрелов - Лубинец

Из-за российских обстрелов в Украине повреждено 3798 учебных заведений, из которых 365 разрушены полностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 365 из них разрушены полностью. Страна-агрессор намеренно целится в учебные заведения: детские сады, школы, университеты. Несмотря на то, что знает, что там могут находиться дети - написал Лубинец.

Он отметил, что в мире ученики получают образование, украинские дети вынуждены слышать звук тревог и гул ракет, учиться в укрытиях, дистанционно.

«Сколько еще мир будет закрывать глаза на это? Сколько еще права детей на образование будет нарушать преступный российский террор?», - задается вопросом Лубинец.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сделал возможным новый учебный год для Украины, отметив, что работающие школы и вузы являются доказательством устойчивости украинского народа.