Зеленський: усі працюючі школи та виші сьогодні є доказом стійкості українського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто зробив можливим новий навчальний рік для України, наголосивши, що працюючі школи та виші є доказом стійкості українського народу, пише УНН.

Сьогодні Україна розпочинає новий навчальний рік. Попри війну, попри всі виклики. Сьогодні для мільйонів наших українських дітей, сімей, вчителів один з найголовніших днів року. Я вдячний усім, хто зробив можливим цей навчальний рік для України: усім вчителям, які працюють у нашій державі, і кожному, хто захищає наші міста і села. Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, – це докази стійкості нашого народу та сили України