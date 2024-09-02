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Зеленський: усі працюючі школи та виші сьогодні є доказом стійкості українського народу

Зеленський: усі працюючі школи та виші сьогодні є доказом стійкості українського народу

Київ • УНН

 • 94796 перегляди

Президент Зеленський подякував вчителям і захисникам за можливість навчання в Україні. Він наголосив, що працюючі школи та виші є доказом стійкості українського народу.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто зробив можливим новий навчальний рік для України, наголосивши, що працюючі школи та виші є доказом стійкості українського народу, пише УНН.

Сьогодні Україна розпочинає новий навчальний рік. Попри війну, попри всі виклики. Сьогодні для мільйонів наших українських дітей, сімей, вчителів один з найголовніших днів року. Я вдячний усім, хто зробив можливим цей навчальний рік для України: усім вчителям, які працюють у нашій державі, і кожному, хто захищає наші міста і села. Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, – це докази стійкості нашого народу та сили України

- написав Зеленський у соцмережах, поділившись фото.

Більшість навчальних закладів в Україні мають готові укриття на 90% - 99%30.08.24, 17:10 • 21340 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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