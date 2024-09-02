Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сделал возможным новый учебный год для Украины, отметив, что работающие школы и вузы являются доказательством устойчивости украинского народа, пишет УНН.

Сегодня Украина начинает новый учебный год. Несмотря на войну, несмотря на все вызовы. Сегодня для миллионов наших украинских детей, семей, учителей один из самых главных дней года. Я благодарен всем, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: всем учителям, которые работают в нашем государстве, и каждому, кто защищает наши города и села. Украина делает все, чтобы дать детям как можно больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, - это доказательства стойкости нашего народа и силы Украины