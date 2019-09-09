Через рекордну спеку у Франції померли 1,5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Франції в червні і липні 2019 року в результаті сильної спеки померли близько 1500 чоловік. Вік половини з них перевищував 75 років, серед померлих були і діти. Про це в неділю, 8 вересня, повідомила міністр охорони здоров'я Аньєс Бюзен, передає УНН із посиланням на DW.
Однак, як зазначає видання, загальне число померлих через спеку виявилося майже в 10 разів нижче, ніж влітку 2003 року, коли високі температури спровокували смерть близько 15 тисяч чоловік.
Влітку у Франції були зафіксовані два надмірно жарких періоди. 28 червня був побитий температурний рекорд — 46 градусів тепла. Показник був зафіксований на півдні країни, в місті Верарг (30 км від Монпельє). Крім того, 45-градусна відмітка була подолана в інших населених пунктах на півдні Франції.
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Після спекотного літа 2003 року уряд Франції ухвалив численні заходи безпеки. Зокрема, в паризькому метро оголошення на кількох мовах нагадували людям, що потрібно пити достатньо води і приділяти особливу увагу людям похилого віку та дітям.
Як повідомляв УНН, метеорологічна станція Швеції зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці — 34,8 градуса тепла за Цельсієм.