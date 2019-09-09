Из-за рекордной жары во Франции умерли 1,5 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во Франции в июне и июле 2019 году в результате сильной жары умерли около 1500 человек. Возраст половины из них превышал 75 лет, среди умерших были и дети. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен, передает УНН со ссылкой на DW.
Однако, как отмечает издание, общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тысяч человек.
Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периоды. 28 июня был избит температурный рекорд — 46 градусов тепла. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг (30 км от Монпелье). Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.
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После жаркого лета 2003 года правительство Франции приняло многочисленные меры безопасности. В частности, в парижском метро объявления на нескольких языках напоминали людям, что нужно пить достаточно воды и уделять особое внимание пожилым людям и детям.
Как сообщал УНН, метеорологическая станция Швеции зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике — 34,8 градуса тепла по Цельсию.