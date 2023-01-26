Через превентивні відключення світла зупинили електротранспорт у Кривому Розі та Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Через превентивні відключення електроенергії зупинився електротранспорт у Кривому Розі та Одесі, повідомляє УНН з посиланням на дані місцевої влади.
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"Кривий Ріг. Реальна загроза ракетного удару. Енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач. Вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання. Лікарні та всю циркуляцію води в системі переводимо на генератори. Зупиняється комунальний електротранспорт, - написав у Telegram голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул. - Рух зупинено по всій лінії швидкісного трамваю. Людей із тунелів уже вивели".
"У зв'язку з запусками ракет та ризиками завдання удару по енергоінфраструктурі в місті вимкнули електрику. Міський електротранспорт зайшов у депо", - зазначили в Одеській міськраді.
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