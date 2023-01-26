Из-за превентивных отключений света остановили электротранспорт в Кривом Роге и Одессе

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"Кривой Рог. Реальная угроза ракетного удара. Энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач. Уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения. Больницы и всю циркуляцию воды в системе переводим на генераторы. Останавливается коммунальный электротранспорт, - написал в Telegram глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул. - Движение остановлено по всей линии скоростного трамвая. Людей из тоннелей уже вывели".

"В связи с запусками ракет и рисками нанесения удара по энергоинфраструктуре в городе отключили электричество. Городской электротранспорт зашел в депо", - отметили в Одесском горсовете в Telegram.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.