Через пожежу у коледжі в Одесі скасували рух низки тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через смертельну пожежу у коледжі в Одесі змінили і скасували рух тролейбусів деяких маршрутів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Одесміськелектротранс".
"Через обставини, спричинені наслідками пожежі в будівлі коледжу на вулиці Троїцькій, 5 грудня 2019 року рух тролейбусних маршрутів №1, 5 буде призупинено. Тролейбусні маршрути №7, 9, 10 працюватимуть до залізничного вокзалу", - вказали у підприємстві.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Станом на ранок 5 грудня відкритого вогню не спостерігалося, підрозділами ДСНС проводилося гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС). Доля 14 осіб, які вважаються зниклими, на ранок була невідома.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі.