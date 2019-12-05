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Из-за пожара в колледже в Одессе отменили движение ряда троллейбусов

Из-за пожара в колледже в Одессе отменили движение ряда троллейбусов

Киев  •  УНН

 • 10176 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за смертельного пожара в колледже в Одессе изменили и отменили движение троллейбусов некоторых маршрутов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Одесгорэлектротранс".

"В силу обстоятельств, вызванных последствиями пожара в здании колледжа на улице Троицкой, 5 декабря 2019 года движение троллейбусных маршрутов №1, 5 будет приостановлено. Троллейбусные маршруты №7, 9, 10 будут работать до железнодорожного вокзала", - указали в предприятии.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря открытого огня не наблюдвлось, подразделениями ГСЧС проводилось тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, на утро была неизвестна.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе.

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