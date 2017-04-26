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Через повінь в Домінікані евакуювали більше 14 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Влада Республіки Домінікана евакуювала більше 14 тисяч осіб через повені, що повязані з сильними дощами передає УНН з посиланням на Listin Diario.

Влада Республіки Домінікана евакуювала більше 14 тисяч осіб через повені, що пов'язані з сильними дощами. Стихія охопила 60 округів країни.

В результаті паводку уже постраждали три тисячі житлових будинків та значна частина доріг та мостів. Інформація про людські жертви відсутня.

Як повідомляв раніше УНН, в результаті повені, що виникла через циклон “Деббі” в Австралії загинули двоє людей

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