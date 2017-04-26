Из-за наводнения в Доминикане эвакуировали более 14 000 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17517 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77708 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139591 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110700 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112644 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109982 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102325 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106406 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103081 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149654 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за наводнения в Доминикане эвакуировали более 14 000 человек

Из-за наводнения в Доминикане эвакуировали более 14 000 человек

Киев  •  УНН

 • 11119 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, что связаны с сильными дождями передает УНН со ссылкой на Listin Diario.

Власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, связанных с сильными дождями. Стихия охватила 60 округов страны.

В результате паводка уже пострадали три тысячи жилых домов и значительная часть дорог и мостов. Информация о человеческих жертвах отсутствует.

Как сообщал ранее УНН, в результате наводнения, возникла из-за циклона "Дебби" в Австралии погибли два человека.

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