Из-за наводнения в Доминикане эвакуировали более 14 000 человек

Власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, связанных с сильными дождями. Стихия охватила 60 округов страны.

В результате паводка уже пострадали три тысячи жилых домов и значительная часть дорог и мостов. Информация о человеческих жертвах отсутствует.

Как сообщал ранее УНН, в результате наводнения, возникла из-за циклона "Дебби" в Австралии погибли два человека.