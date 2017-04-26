Из-за наводнения в Доминикане эвакуировали более 14 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, что связаны с сильными дождями передает УНН со ссылкой на Listin Diario.
Власти Республики Доминикана эвакуировали более 14 000 человек из-за наводнений, связанных с сильными дождями. Стихия охватила 60 округов страны.
В результате паводка уже пострадали три тысячи жилых домов и значительная часть дорог и мостов. Информация о человеческих жертвах отсутствует.
Как сообщал ранее УНН, в результате наводнения, возникла из-за циклона "Дебби" в Австралии погибли два человека.