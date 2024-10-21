Через подвійний удар рф балістикою по Кривому Рогу постраждав поліцейський - патрульна поліція
Київ • УНН
Ворог завдав подвійного балістичного удару по Кривому Рогу, намагаючись паралізувати роботу спецслужб. Під час евакуації громадян пролунав другий вибух, внаслідок якого постраждав поліцейський на чергуванні.
Внаслідок подвійного ворожого удару балістикою по Кривому Рогу постраждав поліцейський на чергуванні, повідомив у понеділок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький у Telegram, поширивши відео після ворожого удару, пише УНН.
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"Подвійний удар балістикою по Кривому Рогу. Підлий ворог завдає подвійних ударів, для того щоб паралізувати роботу спеціальних служб. Ми саме допомагали евакуювати громадян, як пролунав другий вибух. Внаслідок обстрілу серед постраждалих опинився поліцейський, який перебував на чергуванні", - написав Білошицький.
У Кривому Розі після атаки рф 5 постраждалих21.10.24, 13:22 • 15897 переглядiв