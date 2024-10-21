Из-за двойного удара рф баллистикой по Кривому Рогу пострадал полицейский - патрульная полиция

В результате двойного вражеского удара баллистикой по Кривому Рогу пострадал полицейский на дежурстве, сообщил в понедельник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий в Telegram, распространив видео после вражеского удара, пишет УНН.

Детали

"Двойной удар баллистикой по Кривому Рогу. Подлый враг наносит двойные удары, для того чтобы парализовать работу специальных служб. Мы как раз помогали эвакуировать граждан, как раздался второй взрыв. В результате обстрела среди пострадавших оказался полицейский, который находился на дежурстве", - написал Билошицкий.

В Кривом Роге после атаки рф 5 пострадавших