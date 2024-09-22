Через операцію в Курській області росіяни нарощують використання боєприпасів по своїй території
Київ • УНН
За останні два дні російські війська скинули більше керованих авіабомб на Курську область, ніж на Сумську.
Сили оборони України змушують росіян використовувати значні ресурси на власній території. За останні два дні російські війська скинули більше керованих авіабомб (КАБ) на Курську область, ніж на Сумську. Про це розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Якщо візьмемо за останні два дні статистику: по території Сумської області ворог позаминулої доби скинув 17 КАБів, а по території Курської області, яка контролюється Силами оборони 21 КАБ. За минулу добу цифра була 13 проти 31. Бачимо, як перенесення бойових дій на територію росії дається взнаки", - сказав Мисник.
За його словами, ворог змушений витрачати свої арсенали і можливості на своїй території.
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