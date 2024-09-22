Из-за операции в Курской области россияне наращивают использование боеприпасов по своей территории

Силы обороны Украины заставляют россиян использовать значительные ресурсы на собственной территории. За последние два дня российские войска сбросили больше корректируемых авиабомб (КАБ) на Курскую область, чем на Сумскую. Об этом рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает УНН.

"Если возьмем за последние два дня статистику: по территории Сумской области враг за позапрошлые сутки сбросил 17 КАБов, а по территории Курской области, которая контролируется Силами обороны 21 КАБ. За минувшие сутки цифра была 13 против 31. Видим, как перенос боевых действий на территорию России сказывается", - сказал Мысник.

По его словам, враг вынужден тратить свои арсеналы и возможности на своей территории.

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