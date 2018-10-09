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Через НС на арсеналі у Чернігівській області сталися чотири пожежі

Через НС на арсеналі у Чернігівській області сталися чотири пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рятувальники ліквідували чотири пожежі у місті Ічня Чернігівської області, які сталися внаслідок влучання боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11 годину, на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. Підрозділами ДСНС ліквідовано 4 пожежі в м. Ічня, що сталися внаслідок влучання боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Евакуація населення з зони можливого ураження триває. Евакуйовано 12,3 тисяч осіб. До цього залучили 35 автобусів.

Працівники Нацполіції здійснюють патрулювання населених пунктів. Взято під охорону об'єкти критичної інфраструктури.

Додами, що перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час засідання оперативного штабу зазначив, що на території району працюють 124 людини особового складу поліції Чернігівської області, 15 додаткових автопатрулів для організації виїзду автотранспорту. А також 130 приданих поліцейських сил з регіонів та 100 військовослужбовців Нацгвардії, які здійснюють патрулювання та надають допомогу місцевим мешканцям. Працюють вибухотехніки, кінологи та аеророзвідка.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже близько 12 тис. осіб. При цьому, стало відомо, що на складах зберігається орієнтовно 88 тис. тонн боєприпасівХімічної зброї на військових складах немає.

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