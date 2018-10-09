Из-за ЧС на арсенале в Черниговской области произошло четыре пожара

"По состоянию на 11:00, на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Подразделениями ГСЧС ликвидировано 4 пожара в г. Ичня, которые произошли в результате попадания боеприпасов", – говорится в сообщении.

Эвакуация населения из зоны возможного поражения продолжается. Эвакуированы 12,3 человек. К этому привлекли 35 автобусов.

Работники Нацполиции осуществляют патрулирование населенных пунктов. Взято под охрану объекты критической инфраструктуры.

Добавлю, что первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время заседания оперативного штаба отметил, что на территории района работают 124 человека личного состава полиции Черниговской области, 15 дополнительных автопатрулей для организации выезда автотранспорта. А также 130 приданных полицейских сил из регионов и 100 военнослужащих Нацгвардии, которые осуществляют патрулирование и оказывают помощь местным жителям. Работают взрывотехники, кинологи и аэроразведка.

Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже около 12 тыс. человек. При этом, стало известно, что на складах хранится приблизительно 88 тыс. тонн боеприпасов. Химического оружия на военных складах нет.