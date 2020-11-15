Через локдаун вихідного дня у Києві "прикрили" виставку котів

“Виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна зачинено. Такі заходи проводити заборонено, проте організатори не скасували і її. Матеріали на організаторів передали до правоохоронних органів за ст. 325 УК України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами під час "карантину вихідного дня”, — зазначили в Держпродспоживслужбі.

Додамо, відео того, як закривали виставку котів у Києві, оприлюднили у місцевих пабліках.

У відомстві вказали, що у вихідний день — 15 листопада — в Києві працює 20 мобільних груп з контролю виконання карантинних обмежень. У складі мобільних груп працюють представники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, районних у місті Києві державних адміністрацій, Головного управління Національної поліції України в Києві та Муніципальної охорони.

Нагадаємо, уряд запровадив "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних по 30 листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.