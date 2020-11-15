Из-за локдауна выходного дня в Киеве "прикрыли" выставку кошек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице Украины контроллеры прекратили работу выставки кошек, которая проходила в Международном выставочном центре в выходные, когда в стране объявили так называемый карантин выходного дня. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киев, передает УНН.
"Выставка кошек в Международном выставочном центре на метро Левобережная закрыта. Такие мероприятия проводить запрещено, однако организаторы не отменили и ее. Материалы на организаторов передали в правоохранительные органы по ст. 325 УК Украины: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами во время "карантина выходного дня", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Добавим, видео того, как закрывали выставку кошек в Киеве, обнародовали в местных пабликах.
В ведомстве указали, что в выходной день - 15 ноября - в Киеве работает 20 мобильных групп по контролю выполнения карантинных ограничений. В составе мобильных групп работают представители Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, районных в городе Киеве государственных администраций, Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве и Муниципальной охраны.
Напомним, правительство ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных по 30 ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.