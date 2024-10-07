Через китайських посередників: рф цього року закупила на 12 мільйонів доларів компонентів для РЕБ виробництва західних компаній
Київ • УНН
росія через китайських посередників придбала високотехнологічні компоненти західного виробництва для РЕБ на $12 млн у 2024 році. Майже 80% комплектуючих російської зброї - китайського виробництва.
Цього року росія через китайських посередників закупила на 12 мільйонів доларів високотехнологічних компонентів виробництва західних компаній, які використовуються для розробки та налаштування засобів радіоелектронної розвідки та боротьби. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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Керівник ОП підкреслив, що росія продовжує отримувати високотехнологічні компоненти, незважаючи на запроваджені проти неї санкції.
"У 2023 році через китайських посередників росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів на суму 38 млн доларів США від американської, німецької та швейцарської компаній. Вже у 2024 році ця сума склала 12 млн доларів США, що свідчить про продовження постачання попри обмеження", - написав Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.
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Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що майже 80% комплектуючих, що знаходяться в елементі російської зброї, китайського виробництва.
"Мотори китайські, інші комплектуючі китайські. Кількість того, що постачається, дуже велика. Якщо в липні 2023 року серійні номери збитих безпілотників були первинні, то тепер вже цифри по номерах 5230-5400. Тобто виробництво у них серйозно налагоджене. Китайські компоненти знаходять не тільки у безпілотниках, але й в ракетах та керованих авіаційних бомбах. Так, встановлено, що на універсальному модулі планування КАБів сервоприводи китайського виробництва", - зазначили експерти КНДІСЕ.