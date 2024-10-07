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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через китайских посредников: рф в этом году закупила на 12 миллионов долларов компонентов для РЭБ производства западных компаний

Через китайских посредников: рф в этом году закупила на 12 миллионов долларов компонентов для РЭБ производства западных компаний

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 07:50  •  7051 просмотра

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россия через китайских посредников приобрела высокотехнологичные компоненты западного производства для РЭБ на $12 млн в 2024 году. Почти 80% комплектующих российского оружия - китайского производства.

В этом году россия через китайских посредников закупила на 12 миллионов долларов высокотехнологичных компонентов производства западных компаний, которые используются для разработки и настройки средств радиоэлектронной разведки и борьбы. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН

Детали

Руководитель ОП подчеркнул, что россия продолжает получать высокотехнологичные компоненты, несмотря на введенные против нее санкции.

«В 2023 году через китайских посредников россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму 38 млн долларов США от американской, немецкой и швейцарской компаний. Уже в 2024 году эта сумма составила 12 млн долларов США, что свидетельствует о продолжении поставок несмотря на ограничения», - написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что почти 80% комплектующих, находящихся в элементе российского оружия, китайского производства.

«Моторы китайские, другие комплектующие китайские. Количество того, что поставляется, очень большое. Если в июле 2023 года серийные номера сбитых беспилотников были первичные, то теперь уже цифры по номерам 5230-5400. То есть производство у них серьезно налажено. Китайские компоненты находят не только в беспилотниках, но и в ракетах и управляемых авиационных бомбах. Так, установлено, что на универсальном модуле планирования КАБов сервоприводы китайского производства», - отметили эксперты КНИИСЭ.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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