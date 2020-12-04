Через ксенофобію на Закарпатті розпочали ще два кримінальні провадження

“4 грудня в Закарпатській області на електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново покинути територію України. В іншому разі на них чекатиме фізична розправа”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за декілька днів до цього в інтернеті з’явилося відео, на якому невідома особа у балаклаві та військовій формі погрожувала українцям угорського походження фізичною розправою. Поліцейські встановили особу, котра ймовірно причетна до цього злочину.

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“Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представника угорської національної меншини, з’явилося на ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила”, — розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко

За фактом погроз слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ч. 2 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Винним особам загрожує до 5-ти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.