Из-за ксенофобии на Закарпатье начали еще два уголовных производства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Из-за проявления ксенофобии на Закарпатье полиция начала еще два уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
“4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае их ждет физическая расправа”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за несколько дней до этого в интернете появилось видео, на котором неизвестный в Балаклаве и военной форме угрожал украинцам венгерского происхождения физической расправой. Полицейские установили лицо, вероятно причастное к этому преступлению.
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“Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителю венгерского национального меньшинства, появилось на ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила”, — рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко
По факту угроз следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.
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Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией.