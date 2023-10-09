Через атаку ХАМАС Ізраїль мобілізував близько 100 тисяч резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Військові Ізраїлю відправили щонайменше 100 тисяч резервістів на південь. Про це повідомляє The New Yourk Times посилаючись на слова колишнього міжнародного речника армії оборони Ізраїлю Джонатана Конрікуса, пише УНН.
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«Ми зібрали близько 100 000 військовослужбовців резерву, які зараз перебувають на півдні Ізраїлю і готуються виконати завдання, яке ізраїльський уряд доручив ЦАХАЛу», — сказав Джонатан Конрікус.
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Хоча Конрікус більше не є офіційним представником ізраїльської армії, із суботи він активно інформує ізраїльтян про війну Ізраїлю проти ХАМАС. За його словами, військові відправили щонайменше 100 тисяч резервістів на південь Ізраїлю поблизу кордону з Газою.
Також колишній речник зауважив, що важливою ціллю Ізраїлю є переконання в тому, що після закінчення війни ХАМАС більше не матиме військового потенціалу, щоб погрожувати цивільним.
Нагадаємо
За даними ЗС Ізраїлю, бойові дії між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС продовжуються у семи-восьми місцях навколо сектору Газа на території Ізраїлю.
Наразі відомо, що в Ізраїлі вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців.