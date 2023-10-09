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Через атаку ХАМАС Ізраїль мобілізував близько 100 тисяч резервістів

Через атаку ХАМАС Ізраїль мобілізував близько 100 тисяч резервістів

Київ • УНН

 • 472988 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Військові Ізраїлю відправили щонайменше 100 тисяч резервістів на південь. Про це повідомляє The New Yourk Times посилаючись на слова колишнього міжнародного речника армії оборони Ізраїлю Джонатана Конрікуса, пише УНН.

Цитата

«Ми зібрали близько 100 000 військовослужбовців резерву, які зараз перебувають на півдні Ізраїлю і готуються виконати завдання, яке ізраїльський уряд доручив ЦАХАЛу», — сказав Джонатан Конрікус.

Деталі

Хоча Конрікус більше не є офіційним представником ізраїльської армії, із суботи він активно інформує ізраїльтян про війну Ізраїлю проти ХАМАС. За його словами, військові відправили щонайменше 100 тисяч резервістів на південь Ізраїлю поблизу кордону з Газою.

Також колишній речник зауважив, що важливою ціллю Ізраїлю є переконання в тому, що після закінчення війни ХАМАС більше не матиме військового потенціалу, щоб погрожувати цивільним.

Нагадаємо

За даними ЗС Ізраїлю, бойові дії між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС продовжуються у семи-восьми місцях навколо сектору Газа на території Ізраїлю. 

Наразі відомо, що в Ізраїлі вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців. 

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