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Из-за атаки ХАМАС Израиль мобилизовал около 100 тысяч резервистов

Киев • УНН

 • 472985 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Военные Израиля отправили на юг не менее 100 тысяч резервистов. Об этом сообщает The New Yourk Times ссылаясь на слова бывшего международного представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, пишет УНН.

Цитата

«Мы собрали около 100 000 военнослужащих резерва, которые сейчас находятся на юге Израиля и готовятся выполнить задачу, которую израильское правительство поручило ЦАХАЛу», — сказал Джонатан Конрикус.

Детали

Хотя Конрикус больше не является официальным представителем израильской армии, с субботы он активно информирует израильтян о войне Израиля против ХАМАС. По его словам, военные отправили по меньшей мере 100 тысяч резервистов на юг Израиля вблизи границы с Газой.

Также бывший представитель отметил, что важной целью Израиля является убеждение в том, что после окончания войны ХАМАС больше не будет иметь военного потенциала, чтобы угрожать гражданским лицам.

Напомним

По данным ВС Израиля, боевые действия между израильскими войсками и боевиками ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на территории Израиля. 

Пока известно, что в Израиле удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев. 

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