Из-за атаки ХАМАС Израиль мобилизовал около 100 тысяч резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Военные Израиля отправили на юг не менее 100 тысяч резервистов. Об этом сообщает The New Yourk Times ссылаясь на слова бывшего международного представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, пишет УНН.
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«Мы собрали около 100 000 военнослужащих резерва, которые сейчас находятся на юге Израиля и готовятся выполнить задачу, которую израильское правительство поручило ЦАХАЛу», — сказал Джонатан Конрикус.
Детали
Хотя Конрикус больше не является официальным представителем израильской армии, с субботы он активно информирует израильтян о войне Израиля против ХАМАС. По его словам, военные отправили по меньшей мере 100 тысяч резервистов на юг Израиля вблизи границы с Газой.
Также бывший представитель отметил, что важной целью Израиля является убеждение в том, что после окончания войны ХАМАС больше не будет иметь военного потенциала, чтобы угрожать гражданским лицам.
Напомним
По данным ВС Израиля, боевые действия между израильскими войсками и боевиками ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на территории Израиля.
Пока известно, что в Израиле удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев.