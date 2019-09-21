Чемпіонат світу з регбі-2019: Аргентина ледь не обіграла Францію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Чоловіча збірна Франції з регбі здобула перемогу над командою Аргентини з рахунком 23:21 матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Токіо, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
За підсумками першого тайму аргентинці поступалися французам з рахунком 3:20. Після фінального свистка команди влаштували бійку на полі. Збірні Франції та Аргентини виступають в групі С разом з командами Англії, Тонга і США.
У турнірній таблиці збірна Франції набрала чотири очки за перемогу. Команда Аргентини набрала одне очко за поразку в сім і менше балів (бонус захисту). Наступний матч в групі відбудеться 22 вересня, в цей день зустрінуться збірні Англії і Тонга.
Варто також зазначити, що Австралія перемогла Фіджі в матчі Чемпіонату світу з регбі, який проходить у Японії. В свою чергу, господарі турніру — японці, перемогли росіян у матчі-відкриття.