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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46976 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109458 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101353 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108572 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118865 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147883 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148371 просмотра

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Чемпионат мира по регби-2019: Аргентина едва не обыграла Францию

Чемпионат мира по регби-2019: Аргентина едва не обыграла Францию

Киев  •  УНН

 • 14642 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Мужская сборная Франции по регби одержала победу над командой Аргентины со счетом 23:21 матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Токио, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

По итогам первого тайма аргентинцы уступали французам со счетом 3:20. После финального свистка команды устроили потасовку на поле. Сборные Франции и Аргентины выступают в группе С вместе с командами Англии, Тонга и США.

В турнирной таблице сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Аргентины набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). Следующий матч в группе пройдет 22 сентября, в этот день встретятся сборные Англии и Тонга.

Стоит также отметить, что Австралия победила Фиджи в матче Чемпионата мира по регби, который проходит в Японии. В свою очередь, хозяева турнира — японцы, победили россиян в матче открытия.

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