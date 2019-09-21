Чемпионат мира по регби-2019: Аргентина едва не обыграла Францию

По итогам первого тайма аргентинцы уступали французам со счетом 3:20. После финального свистка команды устроили потасовку на поле. Сборные Франции и Аргентины выступают в группе С вместе с командами Англии, Тонга и США.

В турнирной таблице сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Аргентины набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). Следующий матч в группе пройдет 22 сентября, в этот день встретятся сборные Англии и Тонга.

Стоит также отметить, что Австралия победила Фиджи в матче Чемпионата мира по регби, который проходит в Японии. В свою очередь, хозяева турнира — японцы, победили россиян в матче открытия.