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Чемпіонат світу з регбі-2019: Австралія перемогла Фіджі

Чемпіонат світу з регбі-2019: Австралія перемогла Фіджі

Київ • УНН

 • 14051 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Австралія перемогла Фіджі в матчі Чемпіонату світу з регбі, який проходить у Японії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Регбісти збірної Австралії завдали поразки команді Фіджі в матчі 1-го туру групового етапу Кубка світу в Японії. Гра, що пройшла в суботу в Саппоро, завершилася з рахунком 39:21 на користь австралійців.

У наступному турі Фіджі 25 вересня зіграє з Уругваєм, Аргентина 28-го зустрінеться з Тонга.

Збірні Австралії та Фіджі виступають в групі D разом з командами Вельсу, Грузії та Уругваю. У турнірній таблиці збірна Австралії набрала п’ять очок (4 очка за перемогу і 1 бонусне очко за чотири і більше спроби). Команда Фіджі очок не має. Наступний матч в групі пройде 23 вересня, в цей день зустрінуться збірні Вельсу і Грузії.

Варто додати, що напередодні у Японії стартував Чемпіонат світу з регбі-2019.

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