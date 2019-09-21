Чемпионат мира по регби-2019: Австралия победила Фиджи

Регбисты сборной Австралии нанесли поражение команде Фиджи в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира в Японии. Игра, прошедшая в субботу в Саппоро, завершилась со счетом 39:21 в пользу австралийцев.

В следующем туре Фиджи 25 сентября сыграет с Уругваем, Аргентина 28-го встретится с Тонга.

Сборные Австралии и Фиджи выступают в группе D вместе с командами Уэльса, Грузии и Уругвая. В турнирной таблице сборная Австралии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Команда Фиджи очков не имеет. Следующий матч в группе пройдет 23 сентября, в этот день встретятся сборные Уэльса и Грузии.

Стоит добавить, что накануне в Японии стартовал Чемпионат мира по регби-2019.