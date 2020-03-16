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Чемпіонат Мексики з футболу призупинено через коронавірус

Чемпіонат Мексики з футболу призупинено через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Проведення всіх матчів в рамках чемпіонату Мексики з футболу призупинено через загрозу поширення нового коронавірусу. Про це йдеться в оприлюдненій в неділю заяві керівництва вищого дивізіону чемпіонату країни, передає УНН.

“Рішення вступить в силу після закінчення 10 туру..., який завершиться зустріччю клубів “Америка” і “Крус Асуль”, — вказується в документі. Проведення цієї гри намічено на вечір неділі (ранок понеділка по Києву). Зразкових термінів відновлення чемпіонату оприлюднено не було.

До теперішнього часу кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом в Мексиці становить 41 особу, ще 155 осіб лікарі перевіряють на наявність захворювання. Про перший випадок зараження в республіці влада оголосила 28 лютого.

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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