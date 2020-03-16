Чемпионат Мексики по футболу приостановлен из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Проведение матчей в рамках чемпионата Мексики по футболу приостановлено из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении руководства высшего дивизиона чемпионата страны, передает УНН.
“Решение вступит в силу по истечении 10 тура..., который завершится встречей клубов “Америка” и “Крус Асуль”, — указывается в документе. Проведение этой игры намечено на вечер воскресенья (утро понедельника по Киеву). Примерных сроков возобновления чемпионата обнародовано не было.
К настоящему времени количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике составляет 41 человек, еще 155 человек врачи проверяют на наличие заболевания. О первом случае заражения в республике власти объявили 28 февраля.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.