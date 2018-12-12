Чемпіон світу Касільяс повторив рекорд за кількістю перемог в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Колишній воротар збірної Іспанії, а нині ФК “Порту” Ікер Касільяс здобув 100-ту перемогу в кар’єрі Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на Twitter “Opta Jose”.
Іспанський ветеран повторив рекорд Кріштіану Роналду за кількістю виграних поєдинків в Лізі чемпіонів завдяки перемозі “Порту” в гостях над “Галатасараєм” (3:2). Роналду встановив досягнення в 100 виграних матчів у листопаді в матчі “Ювентус” — “Валенсія”.
Примітно, що більшу частину кар’єри 37-річний голкіпер провів у складі мадридського “Реалу” — 510 матчів з яким став 3-кратним переможцем Ліги чемпіонів. Крім того в його активі 167 поєдинків у формі збірної Іспанії та перемога на чемпіонаті світу-2010.
Нагадаємо, що Касільяс виразив думку стосовно космонавтів на Місяці.