Чемпион мира Касильяс повторил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бывший вратарь сборной Испании, а ныне ФК “Порту” Икер Касильяс получил 100-ю победу в карьере Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на Twitter “Opta Jose”.
Испанский ветеран повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству выигранных поединков в Лиге чемпионов благодаря победе “Порту” в гостях над “Галатасараем” (3:2). Роналду установил достижения в 100 выигранных матчей в ноябре в матче “Ювентус” — “Валенсия”.
Примечательно, что большую часть карьеры 37-летний голкипер провел в составе мадридского “Реала” — 510 матчей с которым стал 3-кратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, в его активе 167 матчей в форме сборной Испании и победа на чемпионате мира-2010.
Напомним, что Касильяс выразил мнение относительно космонавтов на Луне.