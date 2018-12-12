Чемпион мира Касильяс повторил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

Испанский ветеран повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству выигранных поединков в Лиге чемпионов благодаря победе “Порту” в гостях над “Галатасараем” (3:2). Роналду установил достижения в 100 выигранных матчей в ноябре в матче “Ювентус” — “Валенсия”.

Примечательно, что большую часть карьеры 37-летний голкипер провел в составе мадридского “Реала” — 510 матчей с которым стал 3-кратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, в его активе 167 матчей в форме сборной Испании и победа на чемпионате мира-2010.

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