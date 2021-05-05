Чехія винесе питання щодо вибухів у Врбетіце на саміт ЄС

Деталі

Саміт призначений на 8 травня, він пройде в португальському місті Порту.

"Чехія має намір винести на обговорення неформальній зустрічі лідерів ЄС питання про підривні дії Росії під Врбетіце", - повідомило джерело журналістам.

Контекст

До цього в Чехії допустили закриття справи про вибухи у Врбетіце, якщо не вдасться допитати підозрюваних або забезпечити їх присутність. За словами генпрокурора Чехії Павла Земана, з самого початку у слідства існує тільки одна версія, і не можна виключити, що кримінальне провадження завершиться відкладенням справи.

Доповнення

Чехія звинувачує російські спецслужби в причетності до вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті яких загинули двоє людей. Тоді, вибухнули десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За день до підриву складу в ньому знаходилися росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких Великобританія звинувачує в спробі отруїти колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.