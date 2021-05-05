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Чехия вынесет вопрос о взрывах в Врбетице на саммит ЕС

Чехия вынесет вопрос о взрывах в Врбетице на саммит ЕС

Киев  •  УНН

 • 17840 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Чехия собирается вынести свои подозрения в адрес России по поводу инцидента во Врбетице на неформальном саммите ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического источника в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Саммит назначен на 8 мая, пройдет в португальском городе Порту.

"Чехия намерена вынести на обсуждение неформальной встрече лидеров ЕС вопрос о подрывных действиях России во Врбетице", - сообщил источник журналистам.

Контекст

До этого в Чехии допустили закрытие дела о взрывах в Врбетице, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. По словам генпрокурора Чехии Павла Земана, изначально у следствия существует только одна версия, и нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела.

Дополнение

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. За день до взрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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