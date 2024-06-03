Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
Київ • УНН
Чеська Республіка запустила пілотний проект зі сприяння добровільному поверненню українських біженців, надавши з червня по листопад безкоштовні квитки на автобуси і послуги швидкої допомоги для 400 осіб і 30 пацієнтів відповідно.
Українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Про це повідомляє Radio Prague International, передає УНН.
Деталі
Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.
Чехія готова сплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.
Доповнення
У квітні, за даними МВС, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.
До слова, лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.
Комітет ПАРЄ закликає країни ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України30.05.24, 17:48 • 32680 переглядiв