Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Украинские беженцы, которые получили в Чехии статус временной защиты и которые хотят вернуться на родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Об этом сообщает Radio Prague International, передает УНН.

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Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возврата, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным – транспортировка в машине скорой помощи. Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

Чехия готова оплатить билеты до 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.

Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возврата только один раз.

Дополнение

В апреле, по данным МВД, в Чешской республике проживало около 339 тыс. граждан Украины, покинувших родину из-за полномасштабного российского вторжения.

К слову, только 20 тыс. украинских беженцев из числа их общего количества в более 342 тыс. смогут получить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты.

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