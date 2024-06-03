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Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину
Чешская Республика запустила пилотный проект по содействию добровольному возвращению украинских беженцев, предоставив с июня по ноябрь бесплатные билеты на автобусы и услуги скорой помощи для 400 человек и 30 пациентов соответственно.
Зеленский прибыл в столицу Филиппин
Зеленский прибыл в Манилу, столицу Филиппин, чтобы лично пригласить президента Фердинанда Маркоса на мирный саммит и призвать к участию региональных лидеров, а также объявить о планах Украины открыть посольство в Маниле в этом году.
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых
Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут приобщиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда.
NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды
Российские власти насильно перевезли целый детский дом из Херсона, Украина, в Россию, снимая этот процесс на видео в пропагандистских целях, что, по мнению экспертов, может представлять собой военное преступление.
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова провела первую встречу с украинскими официальными лицами, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, для обсуждения приоритетов Украины, неотложных энергетических потребностей в связи с нападениями России, а также реформ, связанных с программой МВФ, фондами ЕС и усилиями по борьбе с коррупцией.
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ
Украинские силовики отбили 60 вражеских атак, при этом наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении, где они отбили 17 атак.
Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме
Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги 2024 года в Стокгольме, Ирина Геращенко завоевала бронзу, а Имке Оннен из Германии завоевала серебро.
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках
Путин обсудил с Си Цзиньпином приостановленную операцию по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из-за требований Китая снизить цены и объемы поставок, потенциальное финансирование китайскими банками оборонной промышленности России в условиях санкций США и отказ Китая принять участие в саммите по Украине в Женеве.
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики
По данным ВВС Украины, на востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нанесения ударов баллистическими ракетами.
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин
Активист группы Riposte Alimentaire приклеил кусочек клеенки к картине Клода Моне "Маки" в Музее Орсе в Париже в знак протеста против изменения климата, что побудило министра культуры Франции призвать к уголовному наказанию за повреждение произведений искусства во время акций протеста.