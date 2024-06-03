Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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cheshskaya-respublikaЧешская Республика
Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  100664 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  164469 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  158410 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  160384 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148330 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143181 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133540 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  275746 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113064 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  255033 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  255784 просмотра

Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Чешская Республика запустила пилотный проект по содействию добровольному возвращению украинских беженцев, предоставив с июня по ноябрь бесплатные билеты на автобусы и услуги скорой помощи для 400 человек и 30 пациентов соответственно.

Общество •   •  6053 просмотра
Чехия запустила проект добровольного возвращения украинцев на родину

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский прибыл в Манилу, столицу Филиппин, чтобы лично пригласить президента Фердинанда Маркоса на мирный саммит и призвать к участию региональных лидеров, а также объявить о планах Украины открыть посольство в Маниле в этом году.

политика •   •  5863 просмотра
Зеленский прибыл в столицу Филиппин

3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут приобщиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда.

УНН Lite •   •  8298 просмотра
3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Российские власти насильно перевезли целый детский дом из Херсона, Украина, в Россию, снимая этот процесс на видео в пропагандистских целях, что, по мнению экспертов, может представлять собой военное преступление.

Общество •   •  10036 просмотра
NYT: российские власти вывезли в Россию весь детский дом в Херсоне и снимали все для пропаганды

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова провела первую встречу с украинскими официальными лицами, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, для обсуждения приоритетов Украины, неотложных энергетических потребностей в связи с нападениями России, а также реформ, связанных с программой МВФ, фондами ЕС и усилиями по борьбе с коррупцией.

Война •   •  12516 просмотра
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Украинские силовики отбили 60 вражеских атак, при этом наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении, где они отбили 17 атак.

Война •   •  12435 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги 2024 года в Стокгольме, Ирина Геращенко завоевала бронзу, а Имке Оннен из Германии завоевала серебро.

спорт •   •  11329 просмотра
Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

Путин обсудил с Си Цзиньпином приостановленную операцию по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из-за требований Китая снизить цены и объемы поставок, потенциальное финансирование китайскими банками оборонной промышленности России в условиях санкций США и отказ Китая принять участие в саммите по Украине в Женеве.

Экономика •   •  13992 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

По данным ВВС Украины, на востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нанесения ударов баллистическими ракетами.

Война •   •  14085 просмотра
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

Активист группы Riposte Alimentaire приклеил кусочек клеенки к картине Клода Моне "Маки" в Музее Орсе в Париже в знак протеста против изменения климата, что побудило министра культуры Франции призвать к уголовному наказанию за повреждение произведений искусства во время акций протеста.

Культура •   •  11761 просмотра
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин