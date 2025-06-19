Чаусу відмовили у поверненні до СІЗО: екссуддя продовжує відбувати строк у Менській колонії

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, який відбуває покарання у Менській виправній колонії №91, намагався тимчасово повернутися до Київського СІЗО. Проте Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні його клопотання ще у квітні, а 11 червня Апеляційна палата ВАКС підтвердила це рішення, залишивши його в силі. Про це пише УНН із посиланням на рішення ВАКС.

Деталі

Навесні Чаус звертався до суду із клопотанням про тимчасове переведення його до Київського слідчого ізолятора, однак отримав відмову. Відповідне рішення було ухвалене Вищим антикорупційним судом 24 квітня 2025 року. Тоді екссуддя намагався його оскаржити, подавши апеляцію. Втім 11 червня Апеляційна палата ВАКС залишила попереднє рішення чинним.

Прокурор та захисники, яких повідомили про дату, час та місце судового засідання, в суд не з`явились. Про причини - не повідомили, але згідно з законом, це не перешкоджало апеляційному розгляду.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 24.04.2025 відмовлено в задоволенні клопотання засудженого про тимчасове залишення в державній установі "Київський слідчий ізолятор". Не погоджуючись з вищевказаним рішенням, засуджений подав апеляційну скаргу...Ухвалу Вищого антикорупційного суду від 24.04.2025 залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає - йдеться у рішенні.

Доповнення

У квітні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу, якого обвинувачували в хабарництві. За новим вироком йому зменшили покарання до 8,5 років ув’язнення.