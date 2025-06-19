Чаусу відмовили у поверненні до СІЗО: екссуддя продовжує відбувати строк у Менській колонії

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, отбывающий наказание в Менской исправительной колонии №91, пытался временно вернуться в Киевское СИЗО. Однако Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении его ходатайства еще в апреле, а 11 июня Апелляционная палата ВАКС подтвердила это решение, оставив его в силе. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение ВАКС.

Детали

Весной Чаус обращался в суд с ходатайством о временном переводе его в Киевский следственный изолятор, однако получил отказ. Соответствующее решение было принято Высшим антикоррупционным судом 24 апреля 2025 года. Тогда экс-судья пытался его обжаловать, подав апелляцию. Впрочем, 11 июня Апелляционная палата ВАКС оставила предыдущее решение в силе.

Прокурор и защитники, которых уведомили о дате, времени и месте судебного заседания, в суд не явились. О причинах - не сообщили, но согласно закону, это не препятствовало апелляционному рассмотрению.

Определением Высшего антикоррупционного суда от 24.04.2025 отказано в удовлетворении ходатайства осужденного о временном оставлении в государственной учреждении "Киевский следственный изолятор". Не соглашаясь с вышеуказанным решением, осужденный подал апелляционную жалобу... Определение Высшего антикоррупционного суда от 24.04.2025 оставить без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Определение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит - говорится в решении.

Дополнение

В апреле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила приговор бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, которого обвиняли во взяточничестве. По новому приговору ему уменьшили наказание до 8,5 лет заключения.