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Чаусу відмовили у поверненні до СІЗО: екссуддя продовжує відбувати строк у Менській колонії

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Вищий антикорупційний суд вдруге відмовив екссудді Миколі Чаусу у клопотанні про тимчасове повернення до Київського слідчого ізолятора. Рішення залишено в силі.

Чаусу відмовили у поверненні до СІЗО: екссуддя продовжує відбувати строк у Менській колонії

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, отбывающий наказание в Менской исправительной колонии №91, пытался временно вернуться в Киевское СИЗО. Однако Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении его ходатайства еще в апреле, а 11 июня Апелляционная палата ВАКС подтвердила это решение, оставив его в силе. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение ВАКС.

Детали

Весной Чаус обращался в суд с ходатайством о временном переводе его в Киевский следственный изолятор, однако получил отказ. Соответствующее решение было принято Высшим антикоррупционным судом 24 апреля 2025 года. Тогда экс-судья пытался его обжаловать, подав апелляцию. Впрочем, 11 июня Апелляционная палата ВАКС оставила предыдущее решение в силе.

Прокурор и защитники, которых уведомили о дате, времени и месте судебного заседания, в суд не явились. О причинах - не сообщили, но согласно закону, это не препятствовало апелляционному рассмотрению.

Определением Высшего антикоррупционного суда от 24.04.2025 отказано в удовлетворении ходатайства осужденного о временном оставлении в государственной учреждении "Киевский следственный изолятор". Не соглашаясь с вышеуказанным решением, осужденный подал апелляционную жалобу... Определение Высшего антикоррупционного суда от 24.04.2025 оставить без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Определение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит

- говорится в решении.

Дополнение

В апреле Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила приговор бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, которого обвиняли во взяточничестве. По новому приговору ему уменьшили наказание до 8,5 лет заключения.

Алена Уткина

Алена Уткина

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